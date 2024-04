Sesko Milan, l’obiettivo di mercato continua a segnare: e la concorrenza aumenta NOVITÀ

Sesko Milan, l’obiettivo di mercato continua a segnare: e la concorrenza aumenta. Le NOVITÀ sull’attaccante seguito dai rossoneri

Tra i tanti giocatori seguiti in attacco dal calciomercato Milan c’è sicuramente il bomber classe 2003 del Lipsia Sesko.

Il giocatore è andata a segno anche nel match contro il Wolfsburg terminato 3-0, in cui l’attaccante ha giocato dal primo minuto. Si tratta della tredicesima rete stagionale per l’attaccante comprato a 24 milioni di euro dal Salisburgo su cui, come riportato da calciomercato.com, c’è una folta concorrenza.