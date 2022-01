Serie A, vinti altri due ricorsi: Salernitana e Udinese possono giocare

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lega Serie A ha vinto anche i ricorsi per Salernitana e Udinese. I giocatori liberi dalla quarantena possono tornare in campo

Come riportato da Sky Sport, la Lega Serie A ha vinto i ricorsi presentati al TAR per Salernitana e Udinese, che ora possono liberarsi dalla quarantena e tornare in campo.

Verona-Salernitana e Udinese-Atalanta, così, possono essere regolarmente giocate. Il Tar dell’Emilia invece conferma il provvedimento per il Bologna, che non potrà giocare con il Cagliari.