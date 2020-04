Serie A, ripartenza: Spadafora sempre più scettico dopo stop Francia

Serie A, il ministro dello sport Spadafora sempre più scettico in merito alla ripartenza, lo stop della Francia non aiuta in senso positivo

Serie A, il ministro dello sport Spadafora sempre più scettico in merito alla ripartenza, lo stop della Francia non aiuta in senso positivo. Il ministro è stato chiaro, come riportato da Sportmediaset dopo le dichiarazioni rilasciate a La7.

PROTOCOLLO NON IDONEO- «Sarà il comitato tecnico scientifico a darci le indicazioni: il protocollo presentato dalla Lega di A non è stato ritenuto idoneo. Il percorso per la ripartenza è un sentiero sempre più stretto. Francia? Potremmo seguirli se diventasse linea europea».