Serie A: «Qua siamo tutti pazzi, l’industria calcio in tal modo fallirà»

Serie A: Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, lancia l’allarme, sottolineando che non ripartire sarebbe un fallimento

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue parole riguardante il mondo del calcio.

«Se vogliamo far morire il calcio, siamo sulla strada giusta. Qua siamo tutti pazzi, non capisco il perché di tutta questa confusione. Se si torna in campo i danni sono enormi, ma se non si torna è un vero e proprio disastro. Se qualcuno non vuole giocare lo dica apertamente, ma se l’industria calcio non riparte, fallisce».