Serie A, Napoli-Fiorentina 2-3: brutta sconfitta per Spalletti. La classifica aggiornata

Serie A, il Napoli cade al Maradona per mano della Fiorentina di Italiano: il Milan può allungare. La classifica aggiornata

Brutta sconfitta per il Napoli di Spalletti che al Maradona cade 2-3 per mano della Fiorentina. Una partita decisa dalle reti di Nico Gonzalez, Ikoné e Cabral. A nulla sono valse per i padroni di casa le reti di Mertens e Osimhen. Il Milan può ora approfittarne: con una vittoria a Torino i rossoneri allungherebbero a +4 sui rivali.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 67*

Inter 66*

Napoli 66

Juventus 62

Lazio 55

Roma 54*

Atalanta 50**

Fiorentina 53*

Verona 45

Sassuolo 46

Torino 38**

Empoli 34

Bologna 34**

Udinese 36**

Spezia 33

Sampdoria 29*

Cagliari 25

Venezia 22*

Genoa 22

Salernitana 16***