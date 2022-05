Lotta retroscessione, arriva il primo verdetto della stagione: il Venezia è matematicamente retrocesso in Serie B

Il pareggio tra Empoli e Salernitana consegna il primo verdetto della stagione per quanto riguarda la zona retrocessione.

Il Venezia, dopo un solo anno in massima serie, fa subito ritorno in B. Con sei punti di distanza dai granata campani e gli scontri diretti a sfavore i veneti non potrebbero infatti più recuperare.