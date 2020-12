Juventus e Napoli dovranno giocare la loro partita che era stata data vinta ai bianconeri per 3-0 lo scorso ottobre

Juventus-Napoli si giocherà. Lo ha stabilito il Collegio di Garanzia del CONI pochi minuti fa. Una vittoria per Aurelio De Laurentiis e il suo club dopo le mille polemiche per la mancata partenza per Torino della sua squadra. Il Napoli inoltre, recupera in classifica anche il punto di penalità che gli era stato inflitto.

Viene annullato il 3-0 a tavolino in favore della Juventus.