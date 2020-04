Serie A: Gravina, idea clamorosa, non a tutti piacerà

Serie A: il presidente della FIGC, Gravina, starebbe pensando ad un’idea clamorosa, che potrebbe non piacere a diversi club nordici

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Repubblica, ecco le sue parole:

Sulla ripartenza: «Non ripartire darebbe il via a un lungo contenzioso. Ho già le diffide di alcune società, e chi propone di non ripartire non dà idee su come risolvere questo problema. La FIFA ha già indicato la via»

Sul campionato: «Se ci faranno partire a inizio giugno possiamo terminare a fine luglio. Altrimenti, se ripartiremo a settembre, possiamo chiudere a novembre e poi tornare in campo a gennaio»

Sul calcio e le possibili gare future: «Quando il Paese tornerà a vivere e ci saranno le condizioni, tornerà anche il calcio. Il campionato va concluso, c’è tempo. È possibile un campionato senza le gare al nord».