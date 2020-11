Serie A – Gabbia è il giocatore del Milan che corre di più

Matteo Gabbia è il calciatore del Milan che mediamente corre di più durante le partite di Serie A di questo inizio di stagione

Matteo Gabbia in questo Milan è una riserva alle spalle di Simon Kjaer e Alessio Romagnoli. Nonostante ciò, il difensore centrale classe 1999, si sta ritagliando il suo spazio. Le prestazioni di Gabbia nelle 4 partite che ha giocato in questa stagione in Serie A, non sono state eccelse, ma nemmeno pessime. Un dato però emerge a suo favore: è il calciatore rossonero che mediamente corre di più.

Come riporta il sito ufficiale della Lega Serie A, Gabbia ha percorso in media 10,706km a partita, risultato essere il milanista che ne fa di più. Dietro di Gabbia troviamo Franck Kessie con 10,525 km. A seguire abbiamo Davide Calabria con 10,429 e Theo Hernandez con 10,233.