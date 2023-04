Serie A femminile, la classifica aggiornata della Poule scudetto: archiviata la quarta giornata con il Milan femminile a riposo

Nel fine settimana è andata in archivio la 4ª giornata delle Poule in Serie A Femminile, giornata in cui il Milan femminile ha riposato. Ecco di seguito la classifica aggiornata:

Roma 57

Juventus 49

Fiorentina 38

Inter 35

Milan 35