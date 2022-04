Serie A Femminile: domenica la sfida tra Milan e Pomigliano

Riparte la Serie A femminile. Domenica pomeriggio il Milan di Maurizio Ganz affronterà il Pomigliano con l’obiettivo secondo posto

Riparte la Serie A femminile. Domenica pomeriggio (14:30) al Vismara il Milan di Maurizio Ganz affronterà il Pomigliano.

Le rossonere continuano a sperare nel secondo posto valido per l’accesso in Champions League, occupato dalla Roma impegnata nel match contro la Fiorentina e alle quali serviranno 4 punti nelle prossime tre partite per blindare la qualificazione europea.