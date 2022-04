Classifica Serie A aggiornata: cosa cambia dopo gli anticipi del sabato

Vincono Lazio, Torino e Spezia. Ecco la classifica aggiornata di Serie A dopo gli anticipi del sabato di campionato

Successo importante per la Lazio in chiave coppe. I biancocelesti piegano per 2-0 il Sassuolo e sorpassano momentaneamente la Roma portandosi a quota 52 punti. Alle 15 successo in chiave salvezza dello Spezia sul Venezia, mentre nel posticipo serale Belotti lancia il Torino contro la Salerenitana. Ecco la classifica aggiornata:

Milan 66

Napoli 63

Inter* 60

Juventus 59

Lazio** 52

Roma 51

Atalanta* 51

Fiorentina* 47

Sassuolo** 43

Verona 42

Torino* 38

Bologna* 33

Empoli 33

Spezia*** 32

Udinese** 30

Sampdoria 29

Cagliari 25

Venezia 22

Genoa 22

Salernitana** 16

* Una partita in meno

** Due partite in meno

*** Una partita in più