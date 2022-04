Serie A, classifica a confronto con quella scorsa stagione

Ecco la classifica di questa stagione e della scorsa a confronto alla 33esima giornata di Serie A

Mettendo a confronto la classifica di questa stagione e della scorsa alla 33esima giornata di Serie A, il Milan è la migliore tra le big. Bene anche Torino (+11) e Fiorentina (+22), mentre in negativo Juventus e Inter. Ecco il confronto:

Milan 74 (+5)

*Inter 72 (-7)

Napoli 67 (=)

Juventus 66 (-3)

Roma 58 (+3)

Lazio 56 (-9)

*Fiorentina 56 (+22)

*Atalanta 54 (-14)

Hellas Verona 49 (+7)

Sassuolo 46 (-7)

*Torino 43 (+11)

*Udinese 40 (+1)

*Bologna 39 (+1)

Empoli 37 (in Serie B)

Spezia 33 (-1)

Sampdoria 30 (-15)

Cagliari 28 (-4)

*Salernitana 25 (in Serie B)

Genoa 25 (-11)

*Venezia 22 (in Serie B)