Serie A: accordo vicino tra Sky e DAZN, ecco per quale motivo

Dazn vicina all’accordo con Sky per la distribuzione della Serie A in circa 40-60 mila esercizi commerciali, i dettagli

La trattativa sarebbe ancora in corso, ma sembrerebbe prendere forma un accordo tra la piattaforma Ott e la media company di casa Comcast sulla gestione di hotel, bar, pub e ristoranti.

Come riporta l’edizione de Il Sole 24 Ore in edicola questa mattina, Dazn vicina all’accordo con Sky per la distribuzione della Serie A in circa 40-60 mila esercizi commerciali.