Serie A, si chiude la 21ª giornata: il Cagliari rimonta il Bologna

Si è chiusa questa sera 21ª giornata di campionato di Serie A: il Cagliari ha rimonta il Bologna grazie a Pereiro e Pavoletti

Il Cagliari conquista la seconda vittoria di fila e come contro la Sampdoria la trovano grazie a una rimonta, stavolta a farne le spese è il Bologna.

Sotto di una rete in avvio di ripresa, magia di Orsolini su punizione, la squadra di Mazzarri trova prima il pari con Pavoletti e poi il gol vittoria al 92′ con Pereiro. Una vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Cagliari contro una squadra che nel finale ha pagato la mancanza di allenamenti dell’ultima settimana.