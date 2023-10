Serginho: «I giocatori stanno capendo l’importanza della maglia del Milan. Fiducioso per il Borussia Dortmund» – VIDEO

Serginho, ex terzino del Milan, ha parlato del momento attuale della squadra di Stefano Pioli: le sue dichiarazioni

(Dal nostro inviato Daniele Grassini) – Presente all’evento in zona Ippodromo organizzato dal club rossonero per promuovere il rinnovo della partnership tra Milan e Snaitech, Serginho ha dichiarato:

STAGIONE DEL MILAN – «Io penso che la stagione è iniziata molto positivamente. Chiaro che il derby fa male, è una partita che muove Milano. Ma nel resto delle partite ha vinto sempre con un pareggio. Certo perdere con la rivale storica pesa. Sono comunque molto fiducioso che possa fare una grande partita mercoledì in Champions League. Il gruppo sta venendo fuori, per Pioli non è facile. I nuovi devono capire l’importanza della maglia del Milan ma i rossoneri stanno già prendendo forma. Fino a dicembre siamo lì alla grande».

IL SUO MILAN CON QUELLO ATTUALE – «Ognuno ha la sua storia e il suo momento, oggi il calcio è completamente diverso rispetto ai miei tempi. Difficile parlare, il nostro campionato italiano era di tutt’altro livello. Difficile fare il paragone ma oggi il Milan è in un momento positivo».

IL DERBY DEL 6-0 – «6-0 rimane nella storia. 5-1 può capitare. Abbiamo avuto tutta la partita in mano, potevamo fare più di 6 gol. Ma l’andata della semifinale è stata più brutta del derby. Penso che possiamo ritrovare il grande Milan e rivincere il derby. Cinque persi sono pesanti ma torneremo a sorridere».