Serena esalta l’obiettivo di mercato del Milan: «Ha tanto talento addosso» ha detto al Corriere dello Sport

Aldo Serena è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport per parlare di Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna e obiettivo di mercato del Milan. Le sue dichiarazioni.

SERENA – «Lo ammetto, quanto talento avesse addosso potevi accorgertene solo a guardarlo, ma mi sembrava che gli mancasse la fame, il desiderio, l’aggressività e il fuoco che porta un attaccante a fare gol. Lo vedevi che amava il bel gioco, che quasi si compiaceva del gesto tecnico che faceva, ma nel calcio ciò non può bastare se vuoi fare tanta strada. Non so fino a che punto sia giusto parlare di crocevia, tuttavia a volte ci sono momenti che da una parte ti fanno soffrire ma da un’altra ti fanno crescere. Probabilmente anche Zirkzee li ha vissuti. Sì, ho visto i due gol che ha segnato a Salerno e sono due gol da attaccante vero, che sa stare in area di rigore, che aspetta l’errore del difensore per castigarlo»