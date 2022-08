Serafini: «Turnover in Sassuolo-Milan? Neanche troppo»

Luca Serafini, giornalista di fede rossonera, ha analizzato la formazione del Milan nella gara di oggi contro il Sassuolo

Ospite a Milan Tv, Luca Serafini ha parlato così della formazione scelta da Pioli contro il Sassuolo:

«Sembrano molto cambi, ma poi vedendo la formazione non si può dire che Florenzi, Kjaer, Saelemaekers e Diaz non siano titolari di questa squadra; l’unica novità è Pobega. Il Sassuolo ha cambiato molto e non si è rinforzato, ma rimane una squadra fastidiosa e rognosa; probabilmente ci metteranno molto di più rispetto al solito, anche perché lo 0-3 della passata stagione pesa. E poi sono molto contento del Milan delle prime tre giornate».