Serafini: «Pioli ha restituito un’anima al Milan. Prati? Per me era un idolo»

Luca Serafini ha parlato oggi su Radio Sportiva elogiando l’atteggiamento del Milan di Pioli ieri sera a Lecce e non solo

Intervistato da Radio Sportiva, Luca Serafini, giornalista vicino alle tematiche del Milan, ha parlato del ritorno in campo dei rossoneri dopo il lockdown: «L’aspetto più importante è stato la continuità nell’atteggiamento, anche dopo quanto visto in Coppa Italia. Si parla di rivoluzione e lavorare in queste condizioni non è mai semplice. Da Pioli grande professionalità».

SU PIOLI – «Ha restituito un’anima a questa squadra, che è una formazione molto giovane e veniva da anni difficili. La società e la squadra ha dimostrato grande orgoglio e compattezza nei confronti del suo allenatore».

PIERINO PRATI – «Grande perdita, questo 2020 è da dimenticare. Pierino è stato per me un idolo. L’ho conosciuto molto bene ed era una persona eccezionale, un uomo d’altri tempi. Per lui il calcio era tutto, era sempre molto umano e comprensivo».