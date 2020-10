Clarence Seedorf ha parlato delle possibilità di Cristiano Ronaldo di eguagliare il suo record di Champions League vinte

Intervistato da Goal.com, Clarence Seedorf ha parlato delle possibilità di Cristiano Ronaldo di eguagliare il suo record di Champions League vinte:

«Sarebbe un vero piacere se ci riuscisse. Avremmo potuto parlare di un altro, no? Quindi non è una brutta cosa. Io sarò sempre il primo e questo non cambierà, i record sono fatti per essere eguagliati. La Juventus può sempre competere per vincere la Champions League, Cristiano è ancora motivato quindi sì…può riuscirci».