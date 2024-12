Seedorf: «I giocatori più esperti devono aiutare Fonseca. Tifosi? Meritano chiarezza. E va recuperato Theo...»

Seedorf ha raccontato il ritorno a San Siro per i 125 anni del Milan parlando pure di Fonseca, la contestazione dei tifosi e non solo

IL MILAN DEGLI OLANDESI A SAN SIRO – «È sempre bellissimo tornare e ritrovare quelli che erano i miei idoli da piccolo: Van Basten, Gullit, Rijkaard, Baresi… è speciale vederli tutti insieme. Raccontano la storia del Milan meglio di mille parole».



FONSECA – «Credo che i giocatori più esperti debbano aiutare Fonseca. È un allenatore nuovo, che arriva in uno spogliatoio fatto di tante individualità e personalità forti. Bisogna che tutti si prendano le proprie responsabilità».



LA CONTESTAZIONE DEI TIFOSI – «I tifosi meritano chiarezza. Penso che sia fondamentale essere schietti e diretti. Ci vuole tempo, ma stanno mettendo buone basi. Non si costruisce tutto in un giorno».



MILAN SENZA CONTINUITA’ – «È fondamentale. Ma non solo di risultati, anche di gioco. Non è possibile pensare che dominino a Madrid e poi non riescano a fare il risultato in casa con una piccola tre giorni dopo. La struttura c’è, servono però tempo, pazienza e continuità».



THEO HERNANDEZ, LEAO E REIJNDERS – «Bisogna recuperare Theo e farlo al più presto. La sua qualità e quella di Rafa faranno la differenza alla fine. Su Reijnders dico che è migliorato tanto, soprattutto negli ultimi trenta metri. Con Fofana formano un’ottima coppia, hanno energia ed esplosività.»