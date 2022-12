Seedorf: «Deluso di non avere offerte dall’Italia, vorrei tornare». Le dichiarazioni dell’ex centrocampista e allenatore

Clarence Seedorf ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni sulla sua esperienza da allenatore.

NESSUNA OFFERTA PER SEEDORF DALL’ITALIA – «Anche io mi aspettavo un’offerta dalla A e mi dispiace non averla ricevuta. Resto aperto, vorrei allenare ancora ma non è certo un problema.»