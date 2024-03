Seconda maglia Milan 2024/25: le ANTICIPAZIONI sulla divisa della prossima stagione. Come potrebbe essere secondo FootyHeadlines

FootyHeadlines ha anticipato quella che dovrebbe essere la seconda maglia del Milan in vista della prossima stagione e che dovrebbe essere presentata nel corso di questa estate.

La nuova maglia da trasferta rossonera 2024-2025 avrà il bianco come colore principale, ma secondo quanto riportato FootyHeadlines non si sa ancora quale sarà il colore in risalto. Dunque, gli altri elementi presente nell’immagine spoiler sono completamente speculativi.