Se arriva Dani Olmo, via alla cessione di Piatek e Suso

Se arriva Dani Olmo il Milan proverà a cedere Suso e forse Piatek. Ecco la situazione dell’attacco rossonero

Il Milan sta cercando di portare Dani Olmo alla corte di Stefano Pioli. Zvonimir Boban è in prima linea per convincere la Dinamo Zagabria a cedere il proprio gioiellino. Se arrivasse il giovane croato, ci sarebbero troppi attaccanti nella rosa rossonera: Leao, Ibrahimovic, Suso, Piatek, Castillejo e Olmo.

Il primo a essere sacrificato sarebbe Suso, per il quale c’è una trattativa avviato con la Roma. Lo spagnolo non rientra più nel nuovo modulo di Pioli e sembra intenzionato a salutare Milano. Diverso il discorso per Piatek: il polacco non necessariamente dovrà fare le valigie, ma si troverà davanti ad un bivio.

Il Milan, davanti ad un’offerta di 30 milioni, parlerà con l’agente. È chiaro che anche la permanenza dell’ex Genoa è una possibilità, visto che 4 attaccanti di ruolo potrebbero essere necessari da qui alla fine della stagione.