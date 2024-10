Scudetto Milan, Mkhitaryan non si fida! Sui rossoneri l’ha detto veramente, anche loro in corsa per il tricolore. Le parole

Arrivano altre dichiarazioni dal postpartita di Inter Torino di ieri sera: il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan ha risposto così ai microfoni di Sport Mediaset.

JUVE E NAPOLI LE VERE RIVALI PER LO SCUDETTO? – «No, non solo loro. Ci sono anche Milan, Roma… Anche se i giallorossi sono più in basso in classifica, tutte le squadre si sono rinforzate e lo abbiamo visto perché le prime otto squadre sono molto vicini tra loro. Per questo dico che dobbiamo prepararci nel miglior modo perché ci aspettano partite difficili e importantissime».

L’INTERVISTA DI MKHITARYAN