Scudetto e Champions League: sarà l’anno dei “perdenti”?

Il turno infrasettimanale aumenta la spaccatura nella corsa verso lo Scudetto e la qualificazione in Champions League

Non c’è tempo e modo di rilassarsi in un campionato che promette davvero di essere entusiasmante e denso di colpi di scena, in particolare nella lotta Scudetto. Che poi rischia di essere strettamente connessa alla corsa per le prime quattro posizioni che valgono l’accesso alla prossima Champions League.

In questo senso, il turno infrasettimanale di Serie A ha scavato un solco. Piccolo, tutto sommato, nelle dimensioni in termini di punti, ma grande nelle differenti sensazioni lasciate dalle protagoniste sin qui. Le sei lunghezze che dividono la Roma, incartata a Bologna, dall’Atalanta quarta in classifica non sono certo irrecuperabili ma separano nitidamente chi sta piacendo e chi no. E non può sfuggire all’occhio più attento come le probabilità che a conquistare il Tricolore sia un allenatore “nuovo” rispetto al passato siano elevatissime.

