ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sconcerti: «Il Milan pesa troppo su Tonali e Leao. Manca lo zoccolo duro». L’analisi del giornalista sui rossoneri

Mario Sconcerti parla così del Milan sul Corriere della Sera.

La sua analisi: «Oggi sappiamo che non c’è una squadra più brava. Il Milan pesa troppo su Tonali e Leao che a volte si perdono nella partita. Si scopre poi l’impudicizia improvvisa di Maignan. Non c’è per nessuno un valore assoluto che faccia da zoccolo duro e prevenga i problemi».