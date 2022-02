ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sconcerti: «Milan cambiato, cresciuti tutti. Chi è forte lo conferma sul campo». L’opinione del giornalista

Mario Sconcerti sul Corriere della Sera parla così del Milan.

Le sue parole: «Il campionato resta apertissimo, ma prima non lo era, prima stava vincendolo l’Inter. Ora siamo sospesi. È cambiato anche il Milan, cresciuto Leao, si è trovato un modo di sostituire Kessie, è tornato Bennacer, giocatore di un genere dimenticato per come tiene unita la squadra, salito Tonali, forse l’italiano più moderno nel gruppo di Mancini insieme a Barella e Verratti. Siamo a un punto della stagione in cui non conta più chi è tecnicamente più forte, ma è forte chi lo conferma sul campo».