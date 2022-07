Sconcerti: «Milan, gli americani preferiscono gli stadi ai giocatori». L’opinione del noto giornalista

Mario Sconcerti su calciomercato.com parla così del Milan.

Le sue parole: «I proprietari americani non hanno mai fretta di acquistare un giocatore perché sono soldi messi al vento, non hanno una produttività certa. Gli americani preferiscono costruire stadi. Ad aprile si diceva già che il Milan avesse un accordo per Renato Sanches del Lille. Sono passate due settimane da quando Paolo Maldini è di nuovo operativo e non è ancora successo niente».