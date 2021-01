Sconcerti: «Il Milan ha stravolto il concetto di normalità»

Mario Sconcerti dice la sua sul match di questa sera tra Milan e Juventus, sostenendo che i bianconeri restano favoriti ma il Diavolo…

Mario Sconcerti dice la sua al Corriere della Sera riguardante il match tra Milan e Juventus:

«Penso che la Juve sia più forte del Milan ma non so fino in fondo perché. Il Milan ha stravolto il concetto di normalità, segna 2 gol a partita senza avere un grande attaccante, il prototipo di questa normalità diversa è Krunić che corre come un mezzofondista e non butta mai via il pallone».