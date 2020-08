Schira: «Milan punta ad incassare 20 milioni da due cessioni»

Il Milan valuta la cessione di due giocatori: si punta ad incassare 20 milioni da riutilizzare in sede di calciomercato

Secondo quanto affermato da Nicolò Schira, il Milan vorrebbe incassare circa 20 milioni di euro con la cessione di Davide Calabria e Rade Krunic. Ecco le sue parole su twitter:

«Il Milan punta a incassare 20 milioni di euro dalle cessioni di Davide Calabria (valutato 12) e Rade Krunic (8). Al momento le offerte di Cagliari per il terzino e Friburgo per il centrocampista sono più basse. Gli stessi calciatori sono ancora in fase di riflessione».