Scaroni: «Rinnovo di Leao? Non c’è ancora l’annuncio, quindi…». Le parole del Presidente del Milan anche su Euroderby e stadio

Intervenuto alla Milano Football Week, il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato di Euroderby e di stadio, come riportato da tuttomercatoweb.com:

LO STADIO – «Mi consolo pensando che il nostro paese sia fatto così e non sono l’unico che si è impiantato nel fare questo tipo di costruzioni… Non immaginate che fatica si fa a spiegare le cose Italiane a una proprietà straniera. La Maura è quasi fuori di scena. Dico quasi perché a ragion di logica è perfetta, data la sua storia sportiva e le sue dimensioni; oggi è chiusa al pubblico. Ci sono vincoli, proteste, opposizioni in consiglio comunale… Sala da questo punto di vista è dalla nostra e la pensa come me su La Maura. Abbiamo in mente altre aree fuori dal comune di Milano, sempre aree metropolitane del milanese. Ne abbiamo due: una più veloce e una un po’ più lenta. Sicuramente prima della fine di questa decade potrebbe esserci il primo passo nel nuovo stadio…»

RINNOVO DI LEAO – «L’annuncio della firma non c’è stato, perché è un dossier talmente complicato che richiede tutta una serie di messe a punto. Maldini e Furlani però sono sorridenti e contenti e questo mi dà fiducia e speranza. Per il momento siamo fiduciosi e ottimisti»

EURODERBY – «È un trionfo del calcio a Milano, lo stadio è uno spettacolo e io sarò lì»

GLI OBIETTIVI – «Sono un uomo di numeri. Avevamo scritto di passare il primo turno, il secondo e ora voglio battere l’Inter… mi rendo conto che non è facile, ma il calcio riserva sempre sorprese. Chi di voi avrebbe scommesso che avremmo vinto 0-4 a Napoli? Invece è successo: quando c’è una squadra unita e compatta, che ce la mette tutta, nessun obiettivo è precluso. Per questo resto fiducioso, pur dicendovi che siamo al di là delle nostre previsioni»

QUALIFICAZIONE ALLA PROSSIMA CHAMPIONS – «Per me è un terreno fondamentale per il nostro futuro. Abbiamo tanti tifosi ovunque che devono vedere il Milan in Champions: il Milan in Champions è la conditio sine qua non perché ti tifino. In Indonesia non vendiamo la Serie A, loro ci vedono in Champions League; è un ingrediente fondamentale per nutrire la nostra popolarità. Di partite andate male non ricordo solo quella di ieri. Si cade ma ci si rialza. Io sono sicuro che il Milan si rialzerà»