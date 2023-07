Scamacca Milan, Carnevali: «Fossi in lui ecco cosa farei»

Tra i nomi accostati al Milan in chiave mercato, c’è anche quello di Scamacca. Carnevali che lo ha avuto al Sassuolo lo consiglia

In chiave mercato resta ancora da definire il futuro di Scamacca, accostato anche a Milan, Inter e Roma. Giovanni Carnevali che lo ha avuto al Sassuolo, in un’intervista a Rai 2 gli da questo consiglio:

«Fossi in lui rimarrei in Premier League e non tornerei in Italia. Gianluca ha avuto un infortunio che l’ha condizionato, inoltre non conosceva il campionato e la lingua. Se resta al West Ham, può sfondare e imporsi al top lì»