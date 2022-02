ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Scamacca piace: il Milan vuole mettete i bastoni tra le ruote all’Inter. I rossoneri nella corsa all’attaccante del Sassuolo

Come racconta La Gazzetta dello Sport Gianluca Scamacca non è uscito dai radar del Milan. Ricky Massara lo ha visto sbocciare a Trigoria ed è un suo grande estimatore e l’idea di mettere i bastoni tra le ruote all’Inter è viva. Detto che i rossoneri continuato a sondare anche talenti esteri.

Il giocatore vuole restare in Serie A ed è corteggiato da mesi dall’Inter ché però non ha chiuso. Un fatto è certo: se il Milan ritiene di andare a fondo in questa trattativa ha la possibilità di offrire condizioni di pagamento più agevoli per il Sassuolo. I nerazzurri sono in vantaggio, ma la partita non è finita.