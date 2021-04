Scamacca ancora in gol: tra i più giovani è dietro un rossonero

Con la rete messa a segno oggi in Genoa Spezia, Gianluca Scamacca è diventato il più giovane italiano a quota 6 gol in questa Serie A

Gianluca Scamacca (classe ’99) è il più giovane italiano con almeno sei reti all’attivo in questa Serie A dopo la rete messa a segno in Genoa Spezia. Il terzo più giovane in generale dopo Dusan Vlahovic e Rafael Leao.

Scamcacca è un obiettivo di calciomercato del Milan che proverà a bussare alla porta del Sassuolo, club che ne detiene il cartellino, questa estate.