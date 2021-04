Rafael Leao: «Otto partite all’obiettivo, esultanza dedicata alla famiglia»

Intervistato al termine della partita, Rafael Leao ha commentato la gara tra Parma e Milan al Tardini. Le dichiarazioni

«Mancano ancora otto partite ma penso che questa vittoria sia importante per proseguire con fiducia. Abbiamo lottato fino alla fine, la vittoria è meritata.

L’esultanza? È per la mia famiglia che mi aiuta sempre nei momenti difficili e questo gol è per loro. Con la Samp non abbiamo fatto bene, questa volta dovevamo entrare con la testa giusta, era una partita importante per il resto del campionato e siamo tutti felici per la vittoria.

Cosa dirò a Ibra? Sono cose che succedono e poi abbiamo lottato fino alla fine e questa è la cosa più importante».