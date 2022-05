Sassuolo Milan partita più importante della carriera? La risposta di Pioli

Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha parlato dell’importanza di Sassuolo-Milan all’interno della sua carriera: le sue parole

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan, Stefano Pioli ha risposto in merito all’importanza della gara nella sua carriera:

«Credo di sì, per come li ho visti credo di sì. I miei giocatori sono strani, ma in senso positivo.Vedo gli stessi atteggiamenti e la stessa serenità che è data dalla giovane età, sono sicuro che dentro di loro stanno vivendo particolari emozioni. Io ho sempre dormito bene prima delle partite e poco dopo. Domani mi auguro di dormire poco dopo la partita».

