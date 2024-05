Sarri Milan, il Bologna cerca il post Thiago Motta: quanti nomi sulla lista di Saputo! Tutti i dettagli

Il Bologna inizia a lavorare per il dopo Thiago Motta dopo l’annuncio dell’addio ufficiale. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il candidato principale per la panchina è al momento Vincenzo Italiano. L’allenatore è destinato a lasciare la Fiorentina, ma su di lui c’è anche il Napoli.

Altri nomi che il club rossoblù segue sono quelli di Raffaele Palladino, Eusebio Di Francesco, Domenico Tedesco, attuale commissario tecnico del Belgio, e Maurizio Sarri, che era stato accostato anche al Milan, rimasto libero dopo l’addio alla Lazio a stagione in corsa. Per il momento tra le opzioni non c’è l’attuale tecnico rossonero Pioli.