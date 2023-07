Sabatini: «Morata alla Roma? Ecco cosa penso»

Sandro Sabatini, noto giornalista, ha commentato il possibile arrivo alla Roma di Morata, punta che piace anche al Milan

Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato a Radio Radio 104.5 del possibile acquisto da parte della Roma di Alvaro Morata, accostato anche al calciomercato Milan:

«Morata, Dybala e Mourinho in panchina sei, sette anni fa sarebbe stata una cosa top. Da giovani, nell’anno in cui i due giocatori si trovavano alla Juventus erano una bella coppia. Ora però sono passati sette anni. Morata che ti garantisce 15 gol tra campionato e coppe. Dopo tanti acquisti a zero c’è bisogno di un colpo più ambizioso e sostanzioso. I Friedkin ci hanno abituato a colpi da presentazione al Colosseo. Morata sarebbe più un colpo sottotono».