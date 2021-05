San Siro tabù: 5 punti su 18 contro squadre dal nono posto in giù

San Siro resta un tabù per i rossoneri in questa stagione. Il Milan ha collezionato solamente 5 punti su 18 contro squadre che militano…

San Siro resta un tabù per i rossoneri in questa stagione. Il Milan ha collezionato solamente 5 punti su 18 disponibili contro squadre che militano dalla nona posizione in giù.

Milan-Parma 2-2

Milan-Verona 2-2

Milan-Udinese 1-1

Milan-Samp 1-1

Milan-Sassuolo 1-2

Milan-Cagliari 0-0.

In trasferta con gli stessi team il Diavolo si è imposto conquistando 18 punti complessivi.