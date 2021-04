Milan: San Siro tabù, trasferta da record

Milan: mai come quest’anno, l’assenza di pubblico ha tolto significato a tanti discorsi sul vantaggio di giocare in casa

Nelle ultime sei gare tra campionato ed Europa League, il Milan non ha mai vinto tra le mura di San Siro. Gli ultimi tre punti conquistati risalgono addirittura al 7 febbraio con il poker al Crotone.

Mai come quest’anno, l’assenza di pubblico ha tolto significato a tanti discorsi sul vantaggio di giocare in casa. Il Diavolo, dopo aver chiuso il girone d’andata in testa, ha esasperato il divario tra i propri risultati in casa e fuori. I rossoneri sarebbero in testa in solitaria se avessero giocato solo in trasferta. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.