San Siro Milan, aggiornamenti sulla possibile ristrutturazione: che succede? Segui le ultimissime sul club rossonero

San Siro, stadio di Milan e Inter, al momento non subirà operazioni di restyling. Nessuna delibera in Consiglio comunale sulla proposta di un bando per la ristrutturazione dell’impianto.





#SanSiro, in Comune salta la delibera sul bando pubblico per il restyling del Meazza.



Nessuna delibera in Consiglio comunale sulla proposta di un bando per la ristrutturazione dell’impianto che ospita le gare di #Inter e #Milan.



via @CalcioFinanza pic.twitter.com/WOIhsCli6c — Milan Zone (@theMilanZone_) February 28, 2025