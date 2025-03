San Siro Milan, l’ASS. Tancredi spiega: «Aree verdi? Sono parte integrante del progetto. Sulla demolizione parziale dico questo»

San Siro Milan, Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano, ha parlato del progetto

Intervenuto a margine dell’inaugurazione delle Terme De Montel, Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano, ha parlato così del nuovo San Siro, tema caldo per Milan e Inter:

PAROLE – «A noi risulta che sia un atto dovuto. C’è stato un esposto. Ma la valutazione su San Siro è stata fatta dall’Agenzia delle Entrate, un ente al di sopra delle parti, autorevole e competente. Per questo noi ci siamo rivolti all’Agenzia delle Entrate. Siamo molto sereni. Il Comune, con un atto del Consiglio, aveva chiesto almeno il 50% di verde nell’area da riqualificare. Nel Masterplan mi pare che il verde sia addirittura di più del 50%. C’è molto verde. I volumi esterni sembrano contenuti. Le superfici commerciali sono state molto ridotte, i club ce l’avevano già preannunciato. La parte esterna allo stadio è sostanzialmente un parco. E di questo siamo soddisfatti, rispetto alle richieste presentate dal Comune. Il verde è uno dei tratti distintivi di questo progetto. Demolizione? E’ in linea con quanto concordato con la Sovrintendenza. Rispetta il valore del sito. È una testimonianza della parte ritenuta più interessante dalla Sovrintendenza, le rampe del secondo anello, realizzate negli anni Cinquanta. In ogni caso, non si possono tenere in piedi due stadi, il cui utilizzo contemporaneo sarebbe molto difficile».