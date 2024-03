San Siro Milan, Fontana allo scoperto: «I rossoneri hanno posto alcune condizioni»

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha voluto dire la sua sul tema della ristrutturazione di San Siro per Inter e Milan

Continua a tener banco il tema della ristrutturazione di San Siro, che coinvolge direttamente Inter e Milan che, stando alle ultime proposte del sindaco di Milano Beppe Sala, potrebbero diventare i proprietari dell’impianto. Intanto, sulla vicenda, si è espresso anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Queste le sue dichiarazioni riportate da SportFace.

PAROLE – «Nessuno ha visto progetto e cronoprogramma, non mi sembra che ci siano ancora gli elementi neanche da parte del Milan per dire sì o per dire no. Mi sembra di capire che il Milan ha posto alcune condizioni, adesso dovremo valutare cosa emergerà».