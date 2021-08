Sampdoria Milan, niente Thorsby nei blucerchiati? È vicino all’Atalanta

La Sampdoria potrebbe ritrovarsi lunedì sera contro il Milan senza Thorsby. Il centrocampista è vicino all’Atalanta

La Sampdoria potrebbe fare i conti con un’assenza pesante in virtù del calciomercato per il match contro il Milan. Morten Thorsby, pilastro del centrocampo blucerchiato, è infatti molto vicino all’Atalanta come riportato da Gianluca Di Marzio.