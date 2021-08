Sampdoria-Milan: già delineato il tandem di centrocampo

Sampdoria-Milan: scelte obbligate sulla linea mediana, per Stefano Pioli, in vista del primo impegno ufficiale dei rossoneri

La tegola riguardante l’infortunio di Kessie, i cui tempi di recupero verranno stimati giorno per giorno, ma che non consentiranno all’ivoriano di presenziare, almeno, alle prime due uscite del nuovo campionato rossonero; la probabilissima presenza di Adli in qualità di nuovo acquisto sulla mediana, ma che difficilmente potrà essere aggregato alla batteria dei titolari; i rumors su un eventuale partenza di Pobega, al netto delle tempistiche del ritorno in gruppo dello stesso Kessie.

Tutti elementi che portano a pensare sia già delineata la linea mediana in vista dell’inizio di stagione, con Bennacer e Tonali chiamati alla cosiddetta prova del nove: i due centrocampisti rossoneri, infatti, hanno collezionato otto presenze in tandem tra tutte le competizioni, delle quali 3 in Serie A, 5 in Europa League, per un totale di 250 minuti.