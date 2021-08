Primi minuti per Alessandro Florenzi con la maglia del Milan. Il giocatore ex Roma è subentrato nel match con la Sampdoria

Esordio per Alessandro Florenzi con la maglia del Milan. Il nuovo giocatore rossonero è subentrato al posto di Saelemaekers al minuto 81′ del match contro la Sampdoria. Per lui dunque poco meno di 10 minuti più recupero sul risultato di 0-1 per la squadra di Pioli.

Segui qui il live del match.