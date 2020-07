Sampdoria-Milan 1-4: Ibra e Calha top, le pagelle dei quotidiani sportivi

Sampdoria-Milan 1-4: Ibrahimovic e Calhanoglu re del match, Kjaer rischia l’insufficienza, ecco le pagelle dei quotidiani sportivi

Il Milan ha battuto 1-4 la Sampdoria nel match valido per la trentasettesima giornata di Serie A. Rossoneri a quota 63 punti in campionato e aritmeticamente al sesto posto in classifica.

Come riportano i quotidiani sportivi, Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta e un assist, è risultato il migliore in campo, premiato con un (8) pieno. Prestazione eccellente anche Calhanoglu (7.5) protagonista di due assist al gigante svedese e un gol. Prestazioni ottime per Donnarumma, che para un rigore a dieci dal termine, Theo Hernandez e Leao (7). Bene anche Bennacer, Calabria, Gabbia, Saelemaekers e Rebic (6.5). Sufficienza per Castillejo, Bonaventura, Biglia, Paquetà e Kjaer, quest’ultimo a rischio dopo il rigore regalato alla Sampdoria per fallo ingenuo su Bertolacci.