Sampdoria-Milan: nono gol di Ibrahimovic in stagione – VIDEO

Con la rete siglata di testa al minuto 4 di Sampdoria-Milan, Zlatan Ibrahimovic ha realizzato la rete numero 9 (otto in Serie A) di questa stagione. Il centravanti svedese ha rivitalizzato l’ambiente e l’attacco rossonero realizzato la 29esima rete del Milan nelle ultime 10 partite.

Nel pre-partita del match del Marassi, Frederic Massara si è espresso riguardo alle trattativa sul rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic: ecco le sue parole.

Can’t even hate that is just a fantastic goal. The change of direction from Rebić and the header from eslatan cool as you like. Good start from Milan. pic.twitter.com/yPhAq9tmhA

— Para (@Paracelsus) July 29, 2020