Sampdoria, la cessione può portare via Giampaolo: si pensa a un ex Milan

Sampdoria, la cessione del club può portare via Giampaolo: si pensa a un ex giocatore ed allenatore del Milan

L’eventuale cessione della Sampdoria potrebbe portare a un nuovo cambiamento sulla panchina blucerchiata. In attesa di conoscere l’esito della trattativa con i fondi interessati, Marco Giampaolo non verrebbe confermato per la prossima stagione.

Come riportato da Alfredo Pedullà, il suo sostituto potrebbe essere Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese sogna di tornare in pista dopo la brevissima parentesi alla Fiorentina e, per farlo, aspetta un progetto chiaro e ambizioso.